La coreografia e la carica di Galliani: atmosfera da brividi prima di Milan-Atalanta | VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan si gioca lo scudetto nella partita della 37esima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri in campo contro l'Atalanta. E' una sfida fondamentale per i rossoneri, in lotta per la vittoria dello scudetto. La squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello, si giocherà il primo posto nelle ultime due partite con l'Inter. Il Milan è in campo contro l'Atalanta, a San Siro è presente il pubblico delle grandi occasioni. Lo spettacolo dei tifosi è impressionante, la coreografia bellissima: insieme a noi è la scritta con i cartoncini rossi, neri e bianchi. Sugli spalti anche Adriano Galliani che ha partecipato alla coreografia dei tifosi.

