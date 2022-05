La cantante Donatella Rettore, sul punto di lasciare la musica (Di domenica 15 maggio 2022) Donatella Rettore sul punto di lasciare definitivamente la musica. Dalla cantante un lungo sfogo pubblicato sul social Facebook. L’artista sessantaseienne è reduce dal successo del Festival di Sanremo dove insieme alla collega Dito nella Piaga ha presentato il fortunato singolo “Chimica“. Vi raccomandiamo... Sanremo 2022, Donatella Rettore spara a zero sui colleghi Achille Lauro e Irama Il malcontento dell’artista riguarda la delusione che nata nei confronti del mercato discografico italiano, lasciando intendere ad un imminente addio al mondo della musica. Nel post-sfogo Donatella Rettore scrive: “Non mi diverto più, anzi: la ... Leggi su diredonna (Di domenica 15 maggio 2022)suldidefinitivamente la. Dallaun lungo sfogo pubblicato sul social Facebook. L’artista sessantaseienne è reduce dal successo del Festival di Sanremo dove insieme alla collega Dito nella Piaga ha presentato il fortunato singolo “Chimica“. Vi raccomandiamo... Sanremo 2022,spara a zero sui colleghi Achille Lauro e Irama Il malcontento dell’artista riguarda la delusione che nata nei confronti del mercato discografico italiano, lasciando intendere ad un imminente addio al mondo della. Nel post-sfogoscrive: “Non mi diverto più, anzi: la ...

