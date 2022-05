Koza Nostra, recensione: una parodia del mafia movie con la star ucraina Irma Vitovskaya (Di domenica 15 maggio 2022) La Nostra recensione di Koza Nostra, commedia kitsch di Giovanni Dota, una parodia grottesca del mafia movie che gioca con gli stereotipi e si appoggia ad una comicità piuttosto banale, con la star ucraina Irma Vitovskaya Prendi un’effervescente donna ucraina che incarna una versione new age di Mary Poppins. Falla interagire con una famiglia di macchiettistici mafiosi sullo sfondo di una coloratissima Sicilia. Imbastisci qualche scena action degna di un qualunque episodio della serie animata di Mister Bean (che, a memoria, di action non aveva nulla) e il gioco è fatto. Koza Nostra è l’esordio alla regia di un lungometraggio di Giovanni Dota, una ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Ladi, commedia kitsch di Giovanni Dota, unagrottesca delche gioca con gli stereotipi e si appoggia ad una comicità piuttosto banale, con laPrendi un’effervescente donnache incarna una versione new age di Mary Poppins. Falla interagire con una famiglia di macchiettistici mafiosi sullo sfondo di una coloratissima Sicilia. Imbastisci qualche scena action degna di un qualunque episodio della serie animata di Mister Bean (che, a memoria, di action non aveva nulla) e il gioco è fatto.è l’esordio alla regia di un lungometraggio di Giovanni Dota, una ...

