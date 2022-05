' Kalush | su Azovstal proprio come hai chiesto' | le parole della band ucraina scritte dai russi sulle bombe

Advertising

RaiNews : 'Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal'. L'appello degli ucraini della Kalush Orchestra dal palco dell'… - zosima16 : RT @antonio_bordin: E con la vittoria all’#Eurovision di una band che pubblicamente invita a soccorrere una banda di nazisti criminali di g… - dilox_21 : Missili russi destinati a colpire l'Azovstal dopo l'Eurovision: 'Kalush, come avete chiesto, questi sono per l'Azov… - marielSiviglia : RT @antonio_bordin: E con la vittoria all’#Eurovision di una band che pubblicamente invita a soccorrere una banda di nazisti criminali di g… - M1kM3n : RT @antonio_bordin: E con la vittoria all’#Eurovision di una band che pubblicamente invita a soccorrere una banda di nazisti criminali di g… -

Su un'altra bomba, secondo quanto riporta Ukrinform, appare la scritta in russo ', come hai chiesto. Su'. Su altro ordigno, sempre in russo, si leggono la parola Eurovision 2022 e '...Su un'altra bomba, secondo quanto riporta Ukrinform, appare la scritta in russo ', come hai chiesto. Su'. Su altro ordigno, sempre in russo, si leggono la parola Eurovision 2022 e '...Ad Azovstal". E, in inglese, "Help Mariupol – Help Azovstal right now", con la data "14.05", dopo l'appello della Kalush Orchestra seguito alla vittoria all'Eurovision. Gli ucraini denunciano anche ...Mahmood e Blanco solo sesti. I Maneskin infiammano. Zelensky: prossima edizione a Mariupol. Sventati attacchi informatici provenienti dall'estero (ANSA) ...