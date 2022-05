Advertising

tuttosport : #Dybala, saluto commosso alla #Juve: 'Pensavo di restare di più' ?? - DryIce23 : Che poi, fino a prova contraria, chi decide di chi sarà la serata (ma poi stiamo parlando di due uomini Juventus pe… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus, il saluto di Dybala su Instagram: “7 anni di magia, con voi sono cresciuto” - Mediagol : Juventus, il saluto di Dybala su Instagram: “7 anni di magia, con voi sono cresciuto” - peppebua : 'Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto.'… -

Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e' difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver ...Quella contro la Lazio non sarà solo la partita dell'addio alladi Giorgio Chiellini , ma anche di Paulo Dybala . Una partita ricca di significato in casa ... ma sarà il nostro ultimo. ...In un lungo post sui social l'argentino saluta prima dell'ultima gara in casa: "Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Indossare questa importante maglia insieme a ...Ultima stagione in maglia bianconera per Paulo Dybala dopo sette anni di permanenza. Dopo un tira e molla durato per mesi, il contratto del calciatore argentino non verrà rinnovato, così ha deciso la ...