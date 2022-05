Juventus | il congedo di Dybala | “Il destino ci ha messo su strade diverse”

Advertising

MondoBN : DYBALA, Il freddo congedo dell’argentino - Andreastefanon4 : @chiellini @juventusfc Ci vuole assolutamente una vittoria allo Juventus Stadium per un dignitoso congedo dai tifosi - infoitsport : La Stampa: 'Juventus, Chiellini al passo d'addio: il vero congedo sarà oggi, da gladiatore' -

Allo stesso modo lanon sembra intenzionata a confermare Moise Kean . L'attaccante ... Ma se ildi Morata è automatico, quello dell'azzurro deve essere discusso con gli inglesi.Nelle altre gare, le piccole Titane hanno invece dovuto arrendersi a(5 - 0), Milan (5 - 0)... Purtroppo per le squadre di Magnani e Bonesso, non è stato uncon il conforto del ...Il giocatore del Napoli ha chiuso in lacrime dopo la partita con il Genoa, la sua ultima con la maglia del Napoli dopo 10 stagioni consecutive (11 in totale ...Quasi a voler scavare dentro quello sguardo, nell’animo di un giocatore che non ha mai fatto mistero di sperare un finale diverso con la Juventus. Le parole del ... Dybala si è voluto congedare ...