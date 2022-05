Juventus, annuncio di Dybala da brividi: che botta per i tifosi (Di domenica 15 maggio 2022) Una botta al cuore per i tifosi della Juventus l’annuncio da brividi di Paulo Dybala, alla vigilia del match con la Lazio Domani alle 20:45 la Juventus scenderà in campo contro la Lazio, nella partita che chiuderà la 37^ giornata della Serie A. Il pubblico dell’Allianz Stadium avrà l’occasione di salutare definitivamente Giorgio Chiellini, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 15 maggio 2022) Unaal cuore per idellal’dadi Paulo, alla vigilia del match con la Lazio Domani alle 20:45 lascenderà in campo contro la Lazio, nella partita che chiuderà la 37^ giornata della Serie A. Il pubblico dell’Allianz Stadium avrà l’occasione di salutare definitivamente Giorgio Chiellini, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

