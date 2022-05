Juventus | Allegri scherza sul ritorno di Pogba | “Non ricordo bene di averlo allenato”

Advertising

MarcelloChirico : #Allegri ?? #Pogba Si sono sentiti. Il tecnico ???? ha anche chiesto alla dirigenza #Juventus di fare sforzo per r… - juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - JuventusTV : Fra poco la conferenza stampa del Mister, LIVE qui: - GiacomoConcas : RT @theclaw96: Quelli che ci vogliono insegnare a tifare sono gli stessi che tifavano contro Sarri e ancora rosicano perché ha vinto l'ulti… - LALAZIOMIA : Juventus, Allegri: “Contro la Lazio onoreremo l'impegno. Bonucci sarà capitano” - ITA Sport Press -

Commenta per primo Quando si parlerà di mercato A fine stagione. Questo è quello che ha detto e ribadito Maxin occasione della conferenza stampa di presentazione di- Lazio. Un modo come un altro per dribblare gli argomenti e affrontare la questione, come d'altronde ha sempre fatto in ...e Inzaghi©LaPresseL'eterna rivalità tra Inter esi sposta spesso e volentieri anche dal campo al mercato, fermo restando l'ottimo rapporto che intercorre tra le due proprietà. Nello ...Facciamo finire la stagione, poi ci incontreremo per programmare la prossima annata Sicuramente ci dobbiamo preparare per cercare di lottare per lo Scudetto nella prossima stagione, anche se questo er ...Nella sua storia la Juventus ha provato a rinnovare il design delle maglie con scelte particolari, come per la divisa del prossimo anno ...