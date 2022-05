Juve-Lazio | Allegri | “Pensiamo a prossimo anno | obiettivo scudetto”

Leggi su funweek

(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo vinto niente quest’, abbiamo centrato la qualificazione in Champions League che non è banale. Detto questo adesso è inutile recriminare, bisogna stare zitti e pensare alla prossima stagione, cominciare già a lavorare”. Massimiliano, allenatore dellantus, si esprime così alla vigilia del match casalingo con la, in programma domani per la penultima giornata della Serie A. La, già sicura della qualificazione alla Champions League, chiuderà la stagione senza trofei dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. “Stiamo bene. Domani è l’ultima in casa, dobbiamo onorarla al meglio, sarà la festa di Chiellini e l’ultima in casa di Dybala. Dobbiamo onorarla al meglio. Mercoledì è stata una serata di sport fantastica ma non abbiamo vinto”, dice il ...