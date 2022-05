Judo | Campionati Italiani Junior 2022 | Toniolo torna a brillare nei 57 kg | assegnati tutti i titoli nazionali U21

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Idisono andati in archivio al PalaPellicone di Ostia con l’assegnazione deiUnder 21 in sette categorie di peso maschili e altrettante femminili. Oltre 400 gli atleti impegnati nella due-giorni di gare romane in rappresentanza di 192 società sportive. Numeri importanti e grande spettacolo soprattutto nel day-2 grazie alla presenza di alcune ragazze già abituate ad ottenere risultati anche in campo internazionale (a livello giovanile). Da sottolineare in tal senso la bellissima finale per la medaglia d’oro nei 57 kg tra due giovani talenti emergenti come la classe 2005 Savita Russo e la 2003 Veronica, conclusasi con la vittoria di quest’ultima per ippon al Golden Score dopo un periodo ...