Jason Momoa si scusa con i fan per aver fotografato la Cappella Sistina (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Jason Momoa, grazie ad un VIDEO diffuso da Just Jared, è stato in grado di scusarsi profusamente con i suoi fan a causa del suo comportamento all'interno della Cappella Sistina. Jason Momoa si è scusato pubblicamente con i suoi fan, attraverso un VIDEO diffuso da Just Jared, a proposito della sua recente visita alla Cappella Sistina durante la quale ha scattato una serie di foto che in seguito ha deciso di pubblicare sui social media: una moltitudine di utenti ha invaso la sezione commenti della star facendogli notare che i visitatori non sono autorizzati a utilizzare le telecamere all'interno della chiesa. Mentre si allenava in palestra durante il suo ultimo giorno in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 15 maggio 2022), grazie ad undiffuso da Just Jared, è stato in grado dirsi profusamente con i suoi fan a causa del suo comportamento all'interno dellasi èto pubblicamente con i suoi fan, attrso undiffuso da Just Jared, a proposito della sua recente visita alladurante la quale ha scattato una serie di foto che in seguito ha deciso di pubblicare sui social media: una moltitudine di utenti ha invaso la sezione commenti della star facendogli notare che i visitatori non sono autorizzati a utilizzare le telecamere all'interno della chiesa. Mentre si allenava in palestra durante il suo ultimo giorno in ...

BestMovieItalia : «Non volevo mancare di rispetto»: Jason Momoa ?i scusa per le foto a Roma dopo le polemiche [VIDEO] -… - RossInMichigan1 : Jason Momoa, il ragazzo dell'acqua è un idiota - THE1STREN3GADE : in questi giorni in italia ci sono sia lana del rey che jason momoa, il nostro suolo è ufficialmente benedetto - carlyspice2 : Zendaya no Tom Holland no Jason Momoa no che dire ragazzi… ho la punizione divina - Aurora2000_ : Jason Momoa che si scusa pure per aver filmato e fatto foto nella cappella sistina as if we all have never done it.… -