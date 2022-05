Italia-Germania U17, Europei 2022: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 15 maggio 2022) Italia-Germania: gli Europei Under 17 2022 avranno il loro inizio domani e per gli azzurrini di Bernardo Corradi l’avversario sarà subito dei più ostici. I ragazzi del tecnico toscano, inseriti nel Gruppo A, dovranno infatti vedersela, in quel di Ness Ziona (Israele, nazione che ospiterà la manifestazione), contro i teutonici, nella prima tappa di un percorso che potrebbe portare alla gloria. La sfida Italia-Germania, che si giocherà lunedì 16 maggio 2022 in quel di Ness Ziona, con calcio d’inizio fissato per le 16:30, sarà visibile in diretta tv su Raisport HD e streaming su RaiPlay. orario d’inizio: lunedì 16 maggio ore 16.30 Diretta TV: Raisport HD Diretta streaming: RaiPlay Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022): gliUnder 17avranno il loro inizio domani e per gli azzurrini di Bernardo Corradi l’avversario sarà subito dei più ostici. I ragazzi del tecnico toscano, inseriti nel Gruppo A, dovranno infatti vedersela, in quel di Ness Ziona (Israele, nazione che ospiterà la manifestazione), contro i teutonici, nella prima tappa di un percorso che potrebbe portare alla gloria. La sfida, che si giocherà lunedì 16 maggioin quel di Ness Ziona, con calcio d’inizio fissato per le 16:30, sarà visibile in diretta tv su Raisport HD esu RaiPlay.d’inizio: lunedì 16 maggio ore 16.30 Diretta TV: Raisport HD Diretta: RaiPlay Foto: Lapresse

