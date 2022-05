Italia-Canada hockey ghiaccio oggi: orario, programma Mondiali 2022, dove vederla in tv e streaming (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’esordio di ieri contro la Svizzera (sconfitta per 2-5), torna subito in scena l’Italia ai Mondiali di hockey ghiaccio di Finlandia 2022, e lo farà subito con un altro incontro durissimo. Per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, infatti, il calendario del Gruppo A presente l’ostacolo più complicato dell’interno raggruppamento. Si giocherà contro il formidabile Canada sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall alle ore 11.20 Italiane (le ore 12.20 locali) per una sfida che si annuncia davvero ardua. Dopo la delusione di Pechino 2022, con un sesto posto davvero inusuale per i nord-americani, arrivano dalla medaglia d’oro di Riga 2021 e, di conseguenza, saranno i favoriti anche per questa edizione. IN TV – I Mondiali ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’esordio di ieri contro la Svizzera (sconfitta per 2-5), torna subito in scena l’aididi Finlandia, e lo farà subito con un altro incontro durissimo. Per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, infatti, il calendario del Gruppo A presente l’ostacolo più complicato dell’interno raggruppamento. Si giocherà contro il formidabilesuldella Helsinki Ice Hall alle ore 11.20ne (le ore 12.20 locali) per una sfida che si annuncia davvero ardua. Dopo la delusione di Pechino, con un sesto posto davvero inusuale per i nord-americani, arrivano dalla medaglia d’oro di Riga 2021 e, di conseguenza, saranno i favoriti anche per questa edizione. IN TV – I...

