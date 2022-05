Isola dei Famosi, nasce una nuova coppia: gesto hot tra Edoardo e Mecedesz (Di domenica 15 maggio 2022) Isola dei Famosi Sulle spiagge dell’Honduras sembra si stia formando una nuova coppia. Il gesto hot tra Edoardo Tavassi e Mecedesz Henger Mercedesz Heger è sbarcata da poco sulle spiagge dell’Honduras, e sembra aver già aver fatto breccia nel cuore del naufrago Edoardo Tavassi. Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger (Fonte: Instagram)Sembra essere nato qualcosa tra la figlia di Eva Henger e il fratello dell’Influencer Guendalina. I due sono sempre più intimi, non si perdono mai di vista. Sembra che sulle spiagge del mar dei Caraibi si sia formata una nuova coppia. Sono, sempre, insieme, parlano, si abbracciano, si scambiano gesti d’affetto e scherzano tra loro. A parlare di questo flirt ... Leggi su vesuvius (Di domenica 15 maggio 2022)deiSulle spiagge dell’Honduras sembra si stia formando una. Ilhot traTavassi eHenger Mercedesz Heger è sbarcata da poco sulle spiagge dell’Honduras, e sembra aver già aver fatto breccia nel cuore del naufragoTavassi.Tavassi e Mercedesz Henger (Fonte: Instagram)Sembra essere nato qualcosa tra la figlia di Eva Henger e il fratello dell’Influencer Guendalina. I due sono sempre più intimi, non si perdono mai di vista. Sembra che sulle spiagge del mar dei Caraibi si sia formata una. Sono, sempre, insieme, parlano, si abbracciano, si scambiano gesti d’affetto e scherzano tra loro. A parlare di questo flirt ...

Advertising

RaiNews : Un video apparso nei canali russi mostra i corpi di alcuni soldati ucraini uccisi sull'Isola dei Serpenti. Si tratt… - La_Giulia_87 : Vende tutto per andare in un’isola sperduta con il Bob Marley dei poveri… #90giorniperinnamorarsi - adelina_eyre : RT @iamluchins: Ci credo che a Licia é passata la voglia dovendo stare con quella testa vuota di Fabrizia e con quei falzi dei coniugi Ster… - ninarosesnow : RT @LaVerit7: Giornalista russa:”noi non abbiamo invaso l’ucraina ma il donbass” Quindi secondo il giornalista l’isola dei serpenti, Odess… - gianvitosibilio : RT @tint_adree: Lo Sri Lanka ne ha abbastanza del suo governo corrotto. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestant… -