Isola dei Famosi, grossa novità dell'ultim'ora: da Amici direttamente in Honduras (Di domenica 15 maggio 2022) novità dell'ultima ora per l'Isola dei Famosi, in arrivo un nuovo naufrago che i telespettatori hanno imparato a conoscere nel programma Amici. Nuovi arrivi sull'Isola dei Famosi – Screenshot MediasetplayDa poco è arrivata la notizia che sull'Isola dei Famosi sono in arrivo quattro nuovi naufraghi e che tra questi c'è un ex volto di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Ilary Blasi e la produzione del reality show che si svolge su un'Isola deserta dell'Hoduras hanno deciso di rimpinguare il numero dei concorrenti perché si è deciso di allungare il programma di un altro mese rispetto a quanto previsto inizialmente. Ad affrontare la fame e la sete, le condizioni climatiche estreme e la ...

