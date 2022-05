Isola dei Famosi, Clemente Russo una furia contro gli altri naufraghi: “Sono tutti …” (Di domenica 15 maggio 2022) E’ andata in onda nella serata di ieri, venerdì 13 maggio 2022, una nuova e attesissima puntata dell’Isola dei Famosi. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere a dei nuovi scontri tra i naufraghi, e soprattutto ad uno sfogo del naufrago Clemente Russo contro i compagni d’avventura. Ma esattamente per quale motivo e quali Sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Lo sfogo di Clemente Russo contro i naufraghi Più passano i giorni più crescono le polemiche e le discussioni all’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 13 maggio i naufraghi che ... Leggi su baritalianews (Di domenica 15 maggio 2022) E’ andata in onda nella serata di ieri, venerdì 13 maggio 2022, una nuova e attesissima puntata dell’dei. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere a dei nuovi scontri tra i, e soprattutto ad uno sfogo del naufragoi compagni d’avventura. Ma esattamente per quale motivo e qualistate le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Lo sfogo diPiù passano i giorni più crescono le polemiche e le discussioni all’dei. Nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 13 maggio iche ...

