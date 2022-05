Isola dei Famosi, aggiornamento di Alvin sulle condizioni di Roger Balduino, infortunato durante l'ultima puntata (Di domenica 15 maggio 2022) Ecco come sta il modello brasiliano Roger Balduino, trasportato d'urgenza in elicottero durante la sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di domenica 15 maggio 2022) Ecco come sta il modello brasiliano, trasportato d'urgenza in elicotterola sedicesimadell'dei

Advertising

RaiNews : Un video apparso nei canali russi mostra i corpi di alcuni soldati ucraini uccisi sull'Isola dei Serpenti. Si tratt… - Daniele_V94 : RT @pinturicchio_60: Primi superamenti dei 30 °C il 15 maggio in Piemonte. Ad Alessandria San Michele massima di 30,6 °C mentre la rete @Ar… - OSpeleologo : RT @UrraNatalina: In Perù la gente è andata ad abbattere le antenne 5G , in Italia siamo fermi al calcio e l' isola dei vip ?? - pinturicchio_60 : Primi superamenti dei 30 °C il 15 maggio in Piemonte. Ad Alessandria San Michele massima di 30,6 °C mentre la rete… - timetunnel62 : RT @UrraNatalina: In Perù la gente è andata ad abbattere le antenne 5G , in Italia siamo fermi al calcio e l' isola dei vip ?? -