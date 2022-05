Internazionali, Fognini-Bolelli mancano la finale: vincono i campioni olimpici (Di domenica 15 maggio 2022) Roma – Ci avevano provato Simone Bolelli e Fabio Fognini. Avevano anche avuto un set point nella seconda frazione, ma alla fine saranno Nikola Mektic e Mate Pavic a giocarsi il titolo di doppio degli Internazionali BNL d’Italia. Il duo croato, campione l’anno scorso di 9 titoli tra cui la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, si è imposta in due set con il risultato di 63 76(5). Il 33enne di Zagabria e il 28enne di Spalato si giocheranno oggi il titolo del Masters 1000 romano sul Campo Pientrangeli contro la strana coppia formata da “Long” John Isner ed “El peque” Diego Schwartzman (38 centimetri di altezza li separano). La partita Nella prima frazione gli azzurri avevano avuto una palla break nel secondo gioco, annullata dai due giocatori croati che hanno a loro volta concretizzato la chance di portarsi in vantaggio sul 4-3, con ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022) Roma – Ci avevano provato Simonee Fabio. Avevano anche avuto un set point nella seconda frazione, ma alla fine saranno Nikola Mektic e Mate Pavic a giocarsi il titolo di doppio degliBNL d’Italia. Il duo croato, campione l’anno scorso di 9 titoli tra cui la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, si è imposta in due set con il risultato di 63 76(5). Il 33enne di Zagabria e il 28enne di Spalato si giocheranno oggi il titolo del Masters 1000 romano sul Campo Pientrangeli contro la strana coppia formata da “Long” John Isner ed “El peque” Diego Schwartzman (38 centimetri di altezza li separano). La partita Nella prima frazione gli azzurri avevano avuto una palla break nel secondo gioco, annullata dai due giocatori croati che hanno a loro volta concretizzato la chance di portarsi in vantaggio sul 4-3, con ...

