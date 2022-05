Internazionali d’Italia, Swiatek-Jabeur è la finale che vale Roma (Di domenica 15 maggio 2022) Internazionali d’Italia, il torneo capitolino giunge al suo epilogo con la finale che oggi, a partire dalle 13.00, vedrà la numero uno del circuito WTA Swiatek, opposta alla tennista tunisina Jabeur, vincitrici, rispettivamente, contro la bielorussa Sabalenka e la russa Kasatkina. Così i pronostici e i precedenti. Internazionali d’Italia, la Swiatek cerca il bis Saranno la polacca Iga Swiatek e la tunisina Ons Jabeur, a giocarsi oggi in finale la conquista del WTA 1000 agli Internazionali d’Italia. La tennista polacca, numero uno al mondo, è detentrice del titolo e oggi al Foro Italico cercherà il bis. Iga Swiatek ha cominciato il torneo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022), il torneo capitolino giunge al suo epilogo con lache oggi, a partire dalle 13.00, vedrà la numero uno del circuito WTA, opposta alla tennista tunisina, vincitrici, rispettivamente, contro la bielorussa Sabalenka e la russa Kasatkina. Così i pronostici e i precedenti., lacerca il bis Saranno la polacca Igae la tunisina Ons, a giocarsi oggi inla conquista del WTA 1000 agli. La tennista polacca, numero uno al mondo, è detentrice del titolo e oggi al Foro Italico cercherà il bis. Igaha cominciato il torneo ...

Advertising

SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - rosariocurcio : RT @itsmeback_: Djokovic a un passo dalle 1000 vittorie in carriera. Si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia al Fo… - zazoomblog : LIVE – Swiatek-Jabeur finale Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Swiatek-Jabeur #finale - sportli26181512 : Internazionali di Roma, la finale Djokovic-Tsitsipas oggi su Sky Sport: E' il gran giorno della finale agli Interna… - patripatty5 : RT @itsmeback_: Djokovic a un passo dalle 1000 vittorie in carriera. Si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia al Fo… -