Internazionali d'Italia 2022, ultima giornata: Djokovic sfida Tsitsipas, Swiatek a caccia del bis (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo due settimane molto intense e all'insegna del grande tennis, gli Internazionali d'Italia 2022 si apprestano a volgere al termine. Nella giornata di domenica 15 maggio si disputeranno infatti le finali, maschili e femminili, di singolo e doppio. Andiamo a scoprire insieme chi andrà a caccia del titolo e cosa aspettarci da queste partite. IL MONTEPREMI TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Djokovic-Tsitsipas: La finale maschile del torneo sarà la stessa dell'ultimo Roland Garros. Ad affrontarsi saranno dunque il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ed il greco Stefanos Tsitsipas. Rispetto a Parigi di cose ne sono cambiate molte e successe altrettante, ma entrambi hanno raggiunto meritatamente l'atto conclusivo della kermesse ...

