Internazionali d’Italia 2022 | Djokovic | “Con Tsitsipas finale complicata | ma sono pronto”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) “Penso di aver giocato bene, in maniera fantastica fino al 4-0, poi ho rallentato, non avevo le stesse sensazioni per 15 o 20 minuti. Ha colto l’occasione di rientrare, ma chiudere nel decimo gioco era importante. Ad inizio secondo set abbiamo combattuto, ma avevo le mie chance, per poi alzare nuovamente il livello alla fine“. Così Novakha descritto la vittoria ottenuta contro Casper Ruud che gli è valsa l’accesso alladegliBNL. Il tennista serbo raggiunge così per la 50° volta l’ultima atto di un Masters 1000, oltre al successo numero 1000 in carriera. Proprio su quest’ultimo traguardo si è soffermato Nole: “Orgoglioso di celebrare questo risultato. Non vedevo l’ora di raggiungere Federer e Nadal, ho il privilegio di aver vinto così tanto. È passato ...