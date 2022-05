Internazionali di Roma, Djokovic vince il trofeo per la sesta volta: battuto Tsitsipas 6-0 7-6 (Di domenica 15 maggio 2022) A Roma trionfa Novak Djokovic. La stella serba si è aggiudicato per la sesta volta in carriera gli Internazionali di tennis liquidando la pratica Stefanos Tsitsipas in due set con un 6-0 7-6. Il greco, numero 5 nel ranking, ha dovuto cedere al campione di Belgrado dopo 1 ora e 36 minuti di gioco. “Sono piacevolmente sorpreso di me stesso, ho giocato un primo set perfetto – ha commentato Djokovic al termine del match – Ero un po’ teso all’inizio del secondo e due punti possono far girare la partita. Si poteva facilmente andare al terzo set ma ho trovato i giusti colpi e il giusto tempo. Penso di essere stato al tie break un centimetro migliore di lui. È bello arrivare ora al Roland Garros forte di questo successo”. Djokovic alza il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Atrionfa Novak. La stella serba si è aggiudicato per lain carriera glidi tennis liquidando la pratica Stefanosin due set con un 6-0 7-6. Il greco, numero 5 nel ranking, ha dovuto cedere al campione di Belgrado dopo 1 ora e 36 minuti di gioco. “Sono piacevolmente sorpreso di me stesso, ho giocato un primo set perfetto – ha commentatoal termine del match – Ero un po’ teso all’inizio del secondo e due punti possono far girare la partita. Si poteva facilmente andare al terzo set ma ho trovato i giusti colpi e il giusto tempo. Penso di essere stato al tie break un centimetro migliore di lui. È bello arrivare ora al Roland Garros forte di questo successo”.alza il ...

