Inter, incontro con entourage Perisic a Roma: ecco la proposta del club nerazzurro per il rinnovo (Di domenica 15 maggio 2022) L'Inter lavora al rinnovo di Ivan Perisic Le parole di Ivan Perisic nel post partita di Juventus-Inter, hanno riacceso le discussioni intorno al futuro del calciatore croato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, proprio nella Capitale ci sarebbe stato un incontro tra le parti avvenuto a poche ore dalle finale poi vinta sui bianconeri, decisa dalla doppietta del numero 14. "L'ultimo incontro tra colui che rappresenta l'esterno croato e la dirigenza è stato mercoledì mattina a Roma, a una manciata di ore dalla finale di Coppa Italia. Proposto un biennale (per la precisione un anno più uno) a cifre più basse rispetto agli attuali 4,8 milioni"

