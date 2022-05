(Di domenica 15 maggio 2022) Il difensore dell'Alessandroha parlato a DAZN per commentare il successo sul campo del Cagliari: "L’su...

Advertising

Inter : ?? | ANCORA INTER 33'- Provano subito a raddoppiare i nerazzurri, vicino al gol #Bastoni di testa dopo il calcio d'… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vida… - BandieraInter : #Bastoni a Dazn: “Nessuna percentuale, ma spero che il #Milan inciampi.” #CagliariInter - EpicoNovaRaps : RT @Inter: ?? | ANCORA INTER 33'- Provano subito a raddoppiare i nerazzurri, vicino al gol #Bastoni di testa dopo il calcio d'angolo ?? #C… - sportli26181512 : Inter, Bastoni: 'L'occhio sulla partita del Milan c'era. Ho chiesto a Perisic cosa mangi per andare così forte': Il… -

(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij,(25' st D'Ambrosio); Darmian (13' st Dumfries), Barella (13' st Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro (40' st Sanchez), Dzeko ...Agostini(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij,(25' st D'Ambrosio); Darmian (13' st Dumfries), Barella (13' st Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro (40' st ...“Voglio diventare un pilastro della nazionale dopo aver fatto un Europeo alle spalle di Bonucci e Chiellini. Giorgio farà l’ultima con l’Argentina e mi sento pronto per aprire un ciclo vincente in azz ...Bastoni 6,5: Anticipa Ceppitelli e colpisce ... 21 gol stagionali, battuto ogni suo record. Inzaghi 7: 'L'Inter scende in campo dopo aver assistito al successo del Milan sull'Atalanta, ma la ...