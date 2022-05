(Di domenica 15 maggio 2022)- " Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio ad incitarmi, non li dimenticherò mai. Per me, da napoletano, è una gioia immensa, indescrivibile ". Al termine di- Genoa, ...

realvarriale : Standing ovations per @Lor_Insigne che saluta il pubblico del Maradona con un gol su rigore e un'ottima prova. Las… - gippu1 : A differenza di Totti nel 2017 contro il Genoa, #Insigne nel 2022 contro il Genoa saluta il suo pubblico con un gol… - paulbazz : Maama mia che ipocrita. Se ti fosse mancato cosi tanto rinunciavi ai dollari canadesi. Mercenario #Napoli #SerieATIM - versoaltrilidi_ : RT @realvarriale: Standing ovations per @Lor_Insigne che saluta il pubblico del Maradona con un gol su rigore e un'ottima prova. Lascia @s… - CorSport : #Insigne saluta #Napoli: 'Vado lontano, ma il mio cuore sarà sempre qui' ??? -

Io oggi oltre a dire grazie a tutta questa gente non posso fare, perché hanno davvero dimostrato l'affetto nei miei confronti e lo porterò per sempre dentro ", proseguecon la voce rotta dal ...Dopo essere entrato mano nella mano con il presidente De Laurentiis ed aver ricevuto il 'cinque' di tutti i compagni,(al quale Mertens ha fatto dono di una maglia celebrativa) ha sciorinato ...Tanta commozione per l'ultima del capitano al Maradona prima della partenza per Toronto: "Bisogna fare delle scelte e questa l'abbiamo fatta insieme, la società ed io. Non posso che dire grazie alla g ...Le parole di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, sull'ultima gara disputata con la maglia azzurra al "Maradona" ...