Insigne saluta Napoli: "Il mio cuore è qui, tornerò non appena possibile" (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Lacrime, giro di campo con i figli ed un lancio di sciarpe e gadget che ha raccolto e messo da parte. Al triplice fischio della gara col Genoa, Insigne si è goduto per l'ultima volta la sua gente. Poi ai microfoni ha raccontato le sue emozioni. "Grazie a tutti i tifosi che oggi sono venuti ad incitarmi, una gioia immensa per un napoletano. Napoli è casa mia, quando potrò tornerò qui, anche se andrò lontano il mio cuore è qua!" Nessuna polemica con la società, solo ricordi ancora vivi: "Ho vissuto tanti momenti belli, non ne ricordo uno in particolare ma porterò con me 10 anni belli intervallati da momenti più complicati. Non ho rimpianti, sia io che la società siamo contenti di questa scelta, stiamo bene così". E poi, i ringraziamenti: "Dico grazie a tutti gli ..."

