Insigne saluta i 50mila del Maradona | ' Vissuto momenti indimenticabili'

(Di domenica 15 maggio 2022) 'Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme. Ogni addio lascia un pò d'amaro in bocca e so che mi ...

è stato accolto sul terreno di gioco, prima dell'inizio della gara con il Genoa, dai compagni di squadra, dall'allenatore Spalletti e dal presidente De Laurentiis al quale i tifosi hanno ...Uno stadio innamoratoLorenzo. Il Maradona srotola i suoi striscioni in occasione di Napoli - Genoa , l'ultima in casa con la maglia azzurra addosso per lo scugnizzo partenopeo che ha scelto di cambiare ...Grazie a una città che mi ha dato tanto. Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia. Stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza, ma anche una gros ...Sul maxischermo dello stadio Maradona è stato proiettato un video celebrativo mentre Insigne, con il volto segnato dalle lacrime è stato premiato da società e compagni: De Laurentiis, Spalletti, Kouli ...