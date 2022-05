Advertising

sportmediaset : Addio, lacrime e rimpianti: Insigne saluta Napoli dopo 10 anni d'amore #napoli #insigne #sportmediaset… - annatrieste : Le lacrime di Insigne, gli applausi del Maradona, direi tutto perfetto - maxxam66 : RT @MatteoSorrenti: Solo lacrime. ?? #ForzaNapoliSempre #NapoliGenoa #Insigne - Diego31883 : RT @CorSport: #Insigne in lacrime legge la lettera d'addio ai tifosi del #Napoli: il testo integrale ?? - sportal_it : Napoli, Lorenzo Insigne scoppia in lacrime nel giorno dell'addio -

Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme ". Inizia così la lettera con cui Lorenzosi è rivolto ai sostenitori azzurri alla sua ultima partita al "Maradona" - in Napoli - Genoa - prima di intraprendere, tra qualche settimana, l'avventura in Mls col Toronto Fc ...IL DISCORSO DI- Con la moglie e i figli vicino, a centrocampo,ha preso parola per il discorso d'addio con visibile commozione: 'La sola cosa da dire adesso è grazie ad una città che ...Commozione e applausi per il capitano prima dell'addio alla maglia azzurra nella sua ultima partita in casa ...Giornata di grandi emozioni per Lorenzo Insigne, che in Napoli-Genoa disputerà il suo ultimo match al Maradona. Premiazione per il capitano azzurro, apparso visibilmente commosso, nel pre partita. Tre ...