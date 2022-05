Insigne | il Maradona esplode | il video del gol dagli spalti – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzosegna alla sua ultima partita con la maglia del Napoli, un gol su rigore che fa impazzire i tifosi. Una grande soddisfazione perche con il gol messo a segno in Napoli-Genoa supera anche Hamsik nella classifica marcatori con 122 gol realizzati. Un gol cheha cercato per tutta la partita, così come i compagni che hanno provato in tutti i modi a farlo segnare. Poi il rigore gli ha dato la possibilità di realizzare la rete. Al primo tentativoaveva colpito il palo, ma l’arbitro ha fatto ripetere perché Di Lorenzo era entrato troppo presto in area di rigore. Alla seconda occasionenon ha sbagliato ed ha segnato il gol che ha fatto esultare lo stadio, pieno per Napoli-Genoa. Un momento di grandissima gioia e felicità per i tifosi ...