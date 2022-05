Insigne: «Ho dato tutto, ma la vera partita senza risultato, vincitori e sconfitti, l’abbiamo giocata insieme» (Di domenica 15 maggio 2022) Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è stato premiato dal club per la sua lunga carriera in azzurro alla sua ultima partita in casa, allo stadio Maradona, contro il Genoa. Il pubblico lo ha applaudito e salutato e lui ha voluto dedicare ai tifosi alcune parole che aveva scritto su un foglio. «Grazie a una città che mi ha dato tanto, forse tutto, abbiamo gioito e sofferto, anche litigato, ma sempre insieme come una grande famiglia. Mi sono sentito accolto dalla gente della mia terra, stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza e una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza e amore. Ogni addio lascia l’amaro in bocca, ma questo un po’ di più. Mi mancherà Napoli e mi mancherete voi, sempre, abbiamo collezionato momenti indimenticabili che porterò con me. Ho sempre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Il capitano del Napoli, Lorenzo, è stato premiato dal club per la sua lunga carriera in azzurro alla sua ultimain casa, allo stadio Maradona, contro il Genoa. Il pubblico lo ha applaudito e salutato e lui ha voluto dedicare ai tifosi alcune parole che aveva scritto su un foglio. «Grazie a una città che mi hatanto, forse, abbiamo gioito e sofferto, anche litigato, ma semprecome una grande famiglia. Mi sono sentito accolto dalla gente della mia terra, stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza e una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza e amore. Ogni addio lascia l’amaro in bocca, ma questo un po’ di più. Mi mancherà Napoli e mi mancherete voi, sempre, abbiamo collezionato momenti indimenticabili che porterò con me. Ho sempre ...

