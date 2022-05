Insigne ha fatto tornare “’O surdato nnammurato” al San Paolo (Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzo Insigne è riuscito nel miracolo, è riuscito a far tornare “’O surdato nnammurato” al San Paolo. La canzone simbolo del Napoli che non si capisce per quale motivo è stata abbandonata. Il nostro inno, come “Grazie Roma” per i giallorossi. Poi, d’improvviso, oggi, per il giro d’addio di Insigne, è tornato il ritornello “Oj vita mia” che da quel famoso Lazio-Napoli del 1975 è stato l’inno di fatto del Napoli. La canzone in cui tutti si identificavano. È sparita e oggi è tornata. Speriamo non solo per l’addio a Napoli di Lorenzo. i L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzoè riuscito nel miracolo, è riuscito a far“’O” al San. La canzone simbolo del Napoli che non si capisce per quale motivo è stata abbandonata. Il nostro inno, come “Grazie Roma” per i giallorossi. Poi, d’improvviso, oggi, per il giro d’addio di, è tornato il ritornello “Oj vita mia” che da quel famoso Lazio-Napoli del 1975 è stato l’inno didel Napoli. La canzone in cui tutti si identificavano. È sparita e oggi è tornata. Speriamo non solo per l’addio a Napoli di Lorenzo. i L'articolo ilNapolista.

