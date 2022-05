Insigne | gol e lacrime d’addio | il Napoli batte e inguaia il Genoa al ‘Maradona’

(Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- L’ultima di Lorenzoal, lui che in questo stadio ha cominciato a giocare quando ancora si chiamava ‘San Paolo’. In cinquantamila per la sua ultima casalinga, tanti applausi ed un commiato finale che resterà nella storia del club partenopeo. Ilsi congeda dal proprio pubblico con tre punti e tanto rammarico. Lorenzo lascia il segno sul match, con un gol dagli undici metri (dopo un primo errore) e bissa il gol del primo tempo di Osimhen con una perfetta inzuccata su cross al bacio di Di Lorenzo. Di Lobotka il tris, con una pregevole azione personale con coast to coast prima di infilare Sirigu con un destro all’angolino. Al triplice fischio finale di Fabbri, il via all’ultimo tributo al capitano azzurro con tanto di ‘Oj vita, oj vita ...

annatrieste : L'esultanza, le jastemme, i chitemmuorti, la suspense, la speranza, il ritorno, il gol: in questo rigore battuto du… - claudioruss : Record di gol nel #Napoli: Dries #Mertens - 148 (8 stagioni) Lorenzo #Insigne - 122 (9 stagioni) Marek #Hamsík - 1… - OptaPaolo : 9 - Lorenzo #Insigne ha messo a referto il suo nono gol su calcio di rigore nella Serie A in corso, piú che qualsia… - fisco24_info : Napoli-Genoa 3-0, Insigne saluta con gol: rossoblu verso Serie B: (Adnkronos) - Il numero 10 dice addio al pubblico… - il_conte_x : Finisce ufficialmente l'era di #Insigne al Maradona con tanto di gol. Grazie di tutto capitano?? Il #Napoli chiude… -

... Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Lozano, Mertens,; ... Nel secondo tempo, al 60' Chiriches segna ma ilviene annullato per un controllo con il braccio. Il 2 ...DIRETTA NAPOLI GENOA (RISULTATO LIVE 2 - 0):DI! Nuovo cambio di risultato nella diretta Napoli Genoa . La formazione di Luciano Spalletti si è portata sul 2 - 0 e ilè arrivato dall'uomo più atteso di giornata: parliamo di ...In gol nel giorno della sua festa: Lorenzo Insigne segna e saluta il suo pubblico in lacrime ma con una vittoria, 3-0 del Napoli al Genoa. Il capitano trasforma un rigore che la Var gli consente di ...I partenopei non mollano il terzo posto e tengono a distanza la Juventus che giocherà domani sera in casa con la Lazio Il Napoli rulla 3-0 il Genoa e lo spinge virtualmente in B. Per la matematica dei ...