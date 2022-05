Incidente a Corleone | morti due ragazzi di 18 e 16 anni

Advertising

NuovoSud : Incidente stradale a Corleone: morti due giovani di 18 e 16 anni - infoitinterno : Incidente a Corleone, morti due ragazzi: Giulia aveva 18 anni, Rosario 16. Feriti anche i due amici - infoitinterno : Corleone, morti due giovani in un violento incidente. L'automobile su cui viaggiavano è uscita fuori strada - infoitinterno : Corleone piange Giulia e Rosario, sconforto e dolore dopo il drammatico incidente - infoitinterno : Corleone in lutto cittadino, prime indiscrezioni sull'incidente -

Ambulanza (foto di repertorio)(Palermo), 15 maggio 2022 - Gravestradale a, in provincia di Palermo. Una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi giovanissimi è uscita di strada sulla statale 118 per motivi ancora da accertare. Nell'impatto un ...: un'auto è uscita fuori strada causando la morte sul colpo di due ragazzi di 16 e 18 anni. Altri due adolescenti sono rimasti feriti.: un'auto è uscita fuori ...Corleone piange la morte di Giulia Sorrentino e Rosario Leto, vittime di un gravissimo incidente sulla statale 118. “La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato ...Incidente a Corleone: un’auto è uscita fuori strada causando la morte sul colpo di due ragazzi di 16 e 18 anni. Altri due adolescenti sono rimasti feriti. Incidente a Corleone: un’auto è uscita fuori ...