Incendio nella casa abbandonata, tre giovani in fuga: la polizia dà la caccia ai baby piromani di Posatora (Di domenica 15 maggio 2022) ANCONA - Li hanno visti allontanarsi di corsa. Due ragazzi e una ragazza, sui 16 - 17 anni. Sono stati loro, sostengono i testimoni, ad aver dato fuoco a un materasso all'interno di una dimora ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 15 maggio 2022) ANCONA - Li hanno visti allontanarsi di corsa. Due ragazzi e una ragazza, sui 16 - 17 anni. Sono stati loro, sostengono i testimoni, ad aver dato fuoco a un materasso all'interno di una dimora ...

Advertising

brius : RT @vigilidelfuoco: #Genova #14maggio, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 10:30 circa per l’incidente e successivo #incendio di un camion nell… - angextamo : I MIEI BAMBINI DEVONO TERMINARE NELLA TOP5 ALTRIMENTI INCENDIO TUTTO - Emergenza24 : RT @vigilidelfuoco: #Genova #14maggio, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 10:30 circa per l’incidente e successivo #incendio di un camion nell… - FontanaPres : Oggi a Palazzo Lombardia abbiamo accolto le famiglie coinvolte nella tragedia dell'incendio della Torre di via Anto… - LFVSuedtirol : #INFOINTERVENTO: VVF Pennes - 14.05.22 - Incendio boschivo nella frazione di Laste. A causa della morfologia scosce… -