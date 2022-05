In arrivo la nuova Fiat 500X: ecco come potrebbe essere rivisitata (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) La Fiat vuole tornare ad essere protagonista sul mercato con il lancio di nuovi modelli nel prossimo futuro. ecco l’anticipazione di una nuova Fiat 500X. Il 16 gennaio 2021 si è aperta una nuova era con la creazione del Gruppo Stellantis. La fusione di FCA con PSA ha dato vita al quarto costruttore al mondo. In un mondo di colossi, la Fiat ha scelto una alleanza strategica per tornare a guardare al futuro con ottimismo. C’era l’esigenza di sfruttare il know-how dei francesi nella sfida alla transizione elettrica. La Fiat ha la necessità di aggiornare la sua gamma per motivare gli italiani ad un cambio epocale. Nei prossimi anni la casa del Lingotto presenterà nuove auto che andranno a ridefinire i paradigmi ... Leggi su chenews (Di domenica 15 maggio 2022) Lavuole tornare adprotagonista sul mercato con il lancio di nuovi modelli nel prossimo futuro.l’anticipazione di una. Il 16 gennaio 2021 si è aperta unaera con la creazione del Gruppo Stellantis. La fusione di FCA con PSA ha dato vita al quarto costruttore al mondo. In un mondo di colossi, laha scelto una alleanza strategica per tornare a guardare al futuro con ottimismo. C’era l’esigenza di sfruttare il know-how dei francesi nella sfida alla transizione elettrica. Laha la necessità di aggiornare la sua gamma per motivare gli italiani ad un cambio epocale. Nei prossimi anni la casa del Lingotto presenterà nuove auto che andranno a ridefinire i paradigmi ...

Advertising

NetflixIT : Odio Il Natale, la nuova serie italiana con Pilar Fogliati in arrivo prossimamente, ci ricorda che mancano 232 gior… - GameSwipers : Resident Evil, i due teaser trailer della nuova serie TV in arrivo su Netflix La notizia completa su… - pippoMR : La nuova Lotteria sarà inserita nel primo provvedimento utile. Si vincerà subito, e forse ci saranno più premi dell… - rinnovabiliit : ?? Impianti #agrivoltaici, in arrivo prassi di riferimento UNI. L’Ente Italiano di Normazione annuncia lo studio di… - gigibeltrame : Google Messaggi sempre più utile e 'intelligente': nuova funzione in arrivo #digilosofia -