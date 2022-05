Il Werder Brema raggiunge lo Schalke in Bundesliga, Amburgo allo spareggio con l'Hertha (Di domenica 15 maggio 2022) Ultima giornata di Zweite Liga e ultimi verdetti per la seconda divisione tedesca. Il Werder Brema supera per 2-0 il Regensburg e ritrova la... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Ultima giornata di Zweite Liga e ultimi verdetti per la seconda divisione tedesca. Ilsupera per 2-0 il Regensburg e ritrova la...

Advertising

bennygiardina : ???? verdetti dell'ultimo turno in 2. Liga - Schalke 04 e Werder Brema in #Bundesliga - Amburgo-Hertha spareggio pe… - Gio_Dusi : ??? La Bundesliga riabbraccia il Werder Brema dopo un solo anno e si prepara ad accogliere Ole Werner, allenatore cl… - maverfootball : RT @passionemaglie: ???? Il Werder Brema è sceso in campo con la speciale maglia del progetto 'How deep is your love' di Umbro. ?? L'articolo:… - bennygiardina : Il Werder Brema torna in #Bundesliga - passionemaglie : ???? Il Werder Brema è sceso in campo con la speciale maglia del progetto 'How deep is your love' di Umbro. ?? L'artic… -