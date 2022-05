Advertising

Cicciodicastri : @JPeppp Cuadrado non sarà titolarissimo, Alex Sandro andrà via, chi lo dovrebbe fare? Szczesny è quello che ha più… - GiampieroFranc3 : @gigipoletti @GiaccAvv @AleLMGO Dybala ha fatto letteralmente la sua miglior stagione realizzativa con allegri Cr7… -

Calciomercatonews.com

Come Fikayo Tomori , riserva nel Chelsea enel Milan , oggi considerato tra i ... il quale ha già praticamente dato illibera per la sua cessione in estate. Secondo quanto riportato ...... 18 milioni) Il turco Demiral arriva a Sassuolo nell'inverno 2019 e subito diventa... Nell'estate 2021 è lui a spingere per andareda Torino e attualmente gioca all'Atalanta in ... Il titolarissimo via dall’Inter: nuovo club in Serie A Il titolarissimo della squadra di Inzaghi può lasciare l’Inter a zero al termine di questa stagione: nuovo club in Serie A, doppia pista Dopo aver conquistato la Coppa Italia, c’è voglia di Scudetto ...Il classe 1997, chiuso dal titolarissimo De Gea, viene valutato dai Red Devils circa 20 milioni di euro e con ogni probabilità a fine stagione sarà ceduto per fare cassa.