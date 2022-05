Il sindaco contro il marito della vice: Bientina, dove le elezioni sembrano un telefilm (Di domenica 15 maggio 2022) Uno psicodramma che ricorda la «situazione davvero molto complicata» di “Amore e guerra” di Woody Allen, dove nel triangolo di cuori nessuno ricambia l’amore dell’altro. La love story politica cambierà le abitudini elettorali di un comune storicamente feudo del centrosinistra e dove il primo cittadino è sempre stato eletto con percentuali bulgare Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 15 maggio 2022) Uno psicodramma che ricorda la «situazione davvero molto complicata» di “Amore e guerra” di Woody Allen,nel triangolo di cuori nessuno ricambia l’amore dell’altro. La love story politica cambierà le abitudini elettorali di un comune storicamente feudo del centrosinistra eil primo cittadino è sempre stato eletto con percentuali bulgare

Advertising

EsmeAnna01 : RT @uaworldit: Il vice sindaco di Riga, in Lettonia, dice che la Russia può riprendersi monumento ai liberatori nel Parco della Vittoria do… - RobertaBellesi : RT @ardigiorgio: Io non so più che dire.Anzi si.Questo è l’uomo che ha avuto da Letta l’incarico di costruire le alleanze e scegliere i can… - RobertaBellesi : RT @ardigiorgio: pd,nell’ultimo mese ha fatto votare il pd due volte contro draghi (e contro lo stesso Letta)rischiando di farlo cadere.Tut… - willerdino : RT @ardigiorgio: Io non so più che dire.Anzi si.Questo è l’uomo che ha avuto da Letta l’incarico di costruire le alleanze e scegliere i can… - deimiracoli : RT @ardigiorgio: Per salvare questa accozzaglia,il pd ha votato contro draghi.Continuando ad appoggiare un candidato sindaco che impugna de… -