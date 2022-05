Il Real Madrid vince la sua nona Champions League – 15 maggio 2002 – VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) Il 15 maggio 2002 il Real Madrid vince la sua nona Champions League, grazie ad una prodezza di Zidane contro il Bayer Leverkusen Con una rete destinata a restare impressa nella memoria degli appassionati di tutto il mondo, Zinedine Zidane nel 2002 – alla sua prima stagione con indosso la maglia delle merengues – consegna la Champions League al Real Madrid. E’ la notte del 15 maggio e, in finale, gli spagnoli sfidano la grande rivelazione della manifestazione Bayer Leverkusen. Una gara più combattuta del previsto, che nel primo tempo vede Lucio rispondere all’iniziale marcatura di Raul. A siglare il definitivo 2-1 è allora il fantasista ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Il 15illa sua, grazie ad una prodezza di Zidane contro il Bayer Leverkusen Con una rete destinata a restare impressa nella memoria degli appassionati di tutto il mondo, Zinedine Zidane nel– alla sua prima stagione con indosso la maglia delle merengues – consegna laal. E’ la notte del 15e, in finale, gli spagnoli sfidano la grande rivelazione della manifestazione Bayer Leverkusen. Una gara più combattuta del previsto, che nel primo tempo vede Lucio rispondere all’iniziale marcatura di Raul. A siglare il definitivo 2-1 è allora il fantasista ...

