Il politologo e l' incubo nucleare | Finlandia e Svezia nella Nato rischio per l' umanità

(Di domenica 15 maggio 2022) “Credo che queste notizie che arrivano dallae dallasiano la prova dell'autogol clamoroso che si è fatto Putin, che ha ottenuto l'esatto contrario di quello che sarebbe stato nel suo interesse.” Così Marco Revelli, ospite della puntata di domenica 15 maggio di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. “Sono convinto che non sia una buona notizia, credo che sia una pessima notizia – ribadisce il-. Non per i russi, che se lo meriterebbero, ma per tutti noi, per l'Europa e per l'perché avere delle aree di neutralità in un mondo attraversato da conflitti è un bene, non è un male”. Sia lache soprattutto lasono state simbolo di neutralità fino a quando non hanno chiesto recentemente di aderire ...

tempoweb : #Controcorrente, il politologo #Revelli e l'incubo nucleare: #Finlandia e #Svezia nella #Nato pessima notizia…

Controcorrente, il politologo Revelli e l'incubo nucleare: Finlandia e Svezia nella Nato pessima notizia "Sono convinto che non sia una buona notizia, credo che sia una pessima notizia – ribadisce il politologo -. Non per i russi, che se lo meriterebbero, ma per tutti noi, per l'Europa e per l'umanità ..."