Il pm che mi indagò agì fuori dalla legge su Mps L' accusa di Renzi nel libro Il mostro

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 maggio 2022) Pubblichiamo un estratto del capitolo «Nastasi, quelle strane indagini notturne» dell'ultimodi Matteo«Il». Nel momento in cui ricevo l'avviso di garanzia non ho la minima idea di chi sia questo Pm, Antonino Nastasi. Quando un anno dopo me lo trovo davanti nel primo interrogatorio mi sono già fatto un'idea di lui. Ho letto il suo curriculum e questo mi basta per dire che il suo stile è poco serio. E non per l'arroganza di arrivare in ritardo, a metà interrogatorio: può capitare a tutti un contrattempo, per carità. L'arroganza è in tutto il resto, dal modo con il quale conduce le indagini autoassegnandosi i fascicoli fino al modo con il quale attacca i parlamentari manifestando sottili forme di minaccia nei loro confronti. Non è la puntualità dunque il problema del dottor Nastasi. Anche perché se al mio ...