Il Pensiero di San Giovanni Paolo II per oggi 15 Maggio 2022 – Video (Di domenica 15 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Le vie per raggiungere la verità rimangono molteplici”. “Oh San Giovanni Paolo, benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare riportali a guardare in alto per trovare la luce, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 15 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Le vie per raggiungere la verità rimangono molteplici”. “Oh San, benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare riportali a guardare in alto per trovare la luce, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

