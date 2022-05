Il Napoli saluta Insigne con una vittoria al Maradona | cade il Genoa

Advertising

sportmediaset : Addio, lacrime e rimpianti: Insigne saluta Napoli dopo 10 anni d'amore #napoli #insigne #sportmediaset… - sportmediaset : Spalletti si regala il terzo posto, il Genoa è quasi in B #Sportmediaset #Napoli-Genoa #SerieA… - serieB123 : Napoli-Genoa 3-0: Insigne saluta con gol e lacrime - sportmediaset : Spalletti si regala il terzo posto, il Genoa è quasi in B #Sportmediaset #Napoli-Genoa #SerieA… - Adnkronos : #NapoliGenoa 3-0, festa #Insigne e liguri verso Serie B. -

Mertens gli ha consegnato una maglietta speciale con il numero 24 e Koulibaly un quadro interattivo sul quale potrà rivedere tutti i più importanti momenti vissuti nel, a conclusione di una ...Video discorso Insigne- Genoa: le lacrime del capitano Si è commosso, Lorenzo Insigne, prima di- Genoa. Una partita non banale per il capitano azzurro, chela sua gente dopo ...Il Napoli batte il Genoa per 3-0 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Gli azzurri salgono a 76 punti e si assicurano aritmeticamente il terzo posto in classifica. Il Genoa, fermo a ...Il Napoli rifila un sonoro 3-0 al Genoa e ora i rossoblù sono con un piede in Serie B. Insigne saluta il suo pubblico con un gol: grande commozione allo stadio Maradona. Insigne saluta il Napoli, ...