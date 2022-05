'Il Napoli chiede 100 milioni per Osimhen? Per il Manchester United sono troppi' (Di domenica 15 maggio 2022) Victor Osimhen appetito in Premier League. Un fatto ormai noto, anticamera dei tormentoni che animeranno il calciomercato estivo, pronto a partire. Le due squadre maggiormente interessate al ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) Victorappetito in Premier League. Un fatto ormai noto, anticamera dei tormentoni che animeranno il calciomercato estivo, pronto a partire. Le due squadre maggiormente interessate al ...

Advertising

JackMaretti96 : RT @sportli26181512: 'Il Napoli chiede 100 milioni per #Osimhen? Per il Manchester United sono troppi': Secondo il Daily Mail, i Red Devils… - salvione : 'Il Napoli chiede 100 milioni per Osimhen? Per il Manchester United sono troppi' - sportli26181512 : 'Il Napoli chiede 100 milioni per #Osimhen? Per il Manchester United sono troppi': Secondo il Daily Mail, i Red Dev… - VesuvioLive : Napoli, il nonno sta male ragazzino chiede aiuto ai Poliziotti: rianimato con un massaggio cardiaco - infoitsport : Il Barcellona fa spesa Napoli: Xavi chiede due giocatori azzurri -