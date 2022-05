(Di domenica 15 maggio 2022) Iilper aver battuto il, Bellissima ladei. Ilile onora al meglio l’ultima partita al Maradona del capitano Lorenzo Insigne. Azzurri vittoriosi grazie alla rete di Osimhen nel primo tempo e quelle dello stesso Insigne su rigore e di Lobotka. Ora ildeve sperare che il Cagliari pareggi le prossime due partite e che laperda in casa con l’Udinese, per salvarsi vincendo col Bologna grazie alla classifica avulsa. I, che in settimana avevano invitato il ...

napolipiucom : Il Napoli batte il Genoa, i tifosi della Salernitana ringraziano. Risposta da applausi dei partenopei #napoligenoa… - Pamela45418688 : RT @antonellaa262: Calcio Napoli: Lorenzo Insigne segna dal dischetto il gol che fa scoppiare le lacrime del capitano e l’emozione del Mara… - antonellaa262 : Calcio Napoli: Lorenzo Insigne segna dal dischetto il gol che fa scoppiare le lacrime del capitano e l’emozione del… - infoitsport : LIVE, Serie A: finale al Maradona, Napoli batte Genoa 3-0, rossoblu ad un passo dalla B - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Insigne batte Hamsik e lascia #Napoli da re. Ma che tristezza pensare a questo #Genoa in #SerieB #NapoliGenoa -

Ilbarcolla ma al 63 Hernani tocca in area il pallone con una mano e Fabbri indica ... dagli undici metri si presenta proprio Insigne che, con una conclusione precisa,Sirigu per il gol ...Il3 - 0 il Genoa e conquista definitivamente il terzo posto. Segna anche Insigne dal dischetto, nel suo ultimo match al Maradona. Genoa praticamente in Serie B. Parte meglio il Genoa nel ...INSIGNE NAPOLI – Dopo il video-saluto della SSC Napoli a Lorenzo Insigne prima del fischio d’inizio dell’incontro con il Genoa, il club ha lasciato un messaggio sull’addio del capitano. “La storia d’a ...Nella penultima giornata di campionato il Napoli affronta il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Ultima gara casalinga e tributo speciale per Lorenzo Insigne. Azzurri in campo con il 4-2-3-1 con ...