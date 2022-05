Il Napoli batte 3-0 il Genoa e dà l’addio a Insigne

(Di domenica 15 maggio 2022) Ilsaluta Lorenzocon una rotonda vittoria: 3-0 al. Nell'ultima partita dial Maradona il capitano delè stato premiato prima del calcio d'inizio, da luglio giocherà in Mls al Toronto."Grazie a una città che mi ha dato tanto. Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia. Stare aè stata una meravigliosa esperienza, ma anche una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza. Lasciaresignifica lasciare casa, mi mancherete sempre.Abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho sempre dato tutto ciò che avevo. Grazie di cuore, forzasempre" ha detto. In avvio Yeboah centra una traversa, il vantaggio però arriva dai padroni ...

Il capitano dice addio al pubblico del Maradona segnando su rigore. Liguri retrocessi Il Napoli batte il Genoa per 3-0 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Gli azzurri salgono a 76 punti e si assicurano aritmeticamente il terzo posto in classifica. Il Genoa, fermo a quota 28 punti, retrocede in Serie B. Nel giorno della festa di Insigne che segna su rigore il suo 122mo gol con la maglia azzurra, il Napoli batte il Genoa, conquista matematicamente il terzo posto in classifica (che vale 21,6 milioni di euro).