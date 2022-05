Il Milan insegna che si vince con i giovani. Convince molto poco la favola che il Napoli sia più forte (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan mette le mani sullo scudetto: 2-0 all’Atalanta ormai alla deriva. E se questa sera l’Inter non dovesse vincere a Cagliari, i rossoneri festeggerebbero la conquista dello scudetto. Due a zero con i gol di Leao e Theo Hernandez. E che gol, i gol della gioventù sfrenata. Il portoghese segna in ripartenza, è un’iradiddio, si porta l’Atalanta appresso e fa 1-0. Poi, Theo Hernandez segna un gol alla Weah, un coast to coast per cui ci vuole salute al solo guardarlo. Nella formazione del Milan che guarda da vicino lo scudetto ci sono poi Maignan (26 anni, preso al posto di Donnarumma), Kalulu (21 anni), Tomori (24), Theo Hernandez appunto (25), Tonali (22), Saelemaekers (22), Leao (22). Il Milan insegna che si vince così, soprattutto se i tuoi anziani non si chiamano Modric e Benzema. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Ilmette le mani sullo scudetto: 2-0 all’Atalanta ormai alla deriva. E se questa sera l’Inter non dovessere a Cagliari, i rossoneri festeggerebbero la conquista dello scudetto. Due a zero con i gol di Leao e Theo Hernandez. E che gol, i gol della gioventù sfrenata. Il portoghese segna in ripartenza, è un’iradiddio, si porta l’Atalanta appresso e fa 1-0. Poi, Theo Hernandez segna un gol alla Weah, un coast to coast per cui ci vuole salute al solo guardarlo. Nella formazione delche guarda da vicino lo scudetto ci sono poi Maignan (26 anni, preso al posto di Donnarumma), Kalulu (21 anni), Tomori (24), Theo Hernandez appunto (25), Tonali (22), Saelemaekers (22), Leao (22). Ilche sicosì, soprattutto se i tuoi anziani non si chiamano Modric e Benzema. ...

