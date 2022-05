Il Grazie Roma di Djokovic: "Mi ha sempre aiutato, ne avevo bisogno" (Di domenica 15 maggio 2022) A Monte Carlo ha iniziato la rincorsa, a Madrid ha fatto le prove generali ma non era ancora pronto, mentre a Roma Novak Djokovic ha fatto centro. Di nuovo. Per la sesta volta al Foro Italico, ma ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) A Monte Carlo ha iniziato la rincorsa, a Madrid ha fatto le prove generali ma non era ancora pronto, mentre aNovakha fatto centro. Di nuovo. Per la sesta volta al Foro Italico, ma ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LO VOLEVANO FARE FUORI PERCHÉ HA SCELTO DI NON VACCINARSI ?? ?? DJOKOVIC, ancora una volta, non sbaglia la rispost… - matteosalvinimi : Grazie a Pietro Boria, professore Ordinario di Diritto tributario all’Università di Roma - La Sapienza, per la pres… - janniksin : Grazie Roma, purtroppo non ce l'ho fatta oggi, ma è sempre un grandissimo piacere tornare qua e giocare in casa. No… - dany_unicameta : @MetaErmal Buonasera Ermal ?? aaaàaaaaaa che belloooo ?? . Grazie per queste date ????ci vediamo a Roma e a Velletri sono felicissimaaaaaaa ???? - assaloni : RT @GuidoDeMartini: ?? LO VOLEVANO FARE FUORI PERCHÉ HA SCELTO DI NON VACCINARSI ?? ?? DJOKOVIC, ancora una volta, non sbaglia la risposta: t… -