"Il generale che ha tradito Putin": la rivelazione di Kasyanov, ora si capisce tutto... (Di domenica 15 maggio 2022) A puntare il dito contro Vladimir Putin ci pensa l'ex primo ministro russo, Mikhail Kasyanov, che ha ricoperto quella carica dal 2000 al 2004, prima di essere licenziato per poi fondare un partito di opposizione e candidarsi alla presidenza nel 2008. Oggi è un oppositore al regime dello zar e vive in esilio. E secondo Kasyanov, "Putin ha già iniziato a capire che sta perdendo questa guerra". Fallito il conflitto-lampo, ora si punta sul logoramento. Che però secondo l'ex primo ministro andrà tutto a discapito della Russia. In un'intervista rilasciata venerdì a un giornale tedesco, da una località non rivelata in Europa, Kasynov ha sostenuto che il presidente della Federazione russa potrebbe essere stato ingannato dai suoi generali sullo stato della guerra. Nell'intervista concessa a DW, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) A puntare il dito contro Vladimirci pensa l'ex primo ministro russo, Mikhail, che ha ricoperto quella carica dal 2000 al 2004, prima di essere licenziato per poi fondare un partito di opposizione e candidarsi alla presidenza nel 2008. Oggi è un oppositore al regime dello zar e vive in esilio. E secondo, "ha già iniziato a capire che sta perdendo questa guerra". Fallito il conflitto-lampo, ora si punta sul logoramento. Che però secondo l'ex primo ministro andràa discapito della Russia. In un'intervista rilasciata venerdì a un giornale tedesco, da una località non rivelata in Europa, Kasynov ha sostenuto che il presidente della Federazione russa potrebbe essere stato ingannato dai suoi generali sullo stato della guerra. Nell'intervista concessa a DW, ...

Advertising

SkyTG24 : 'I #vaccini che stiamo utilizzando funzionano, funzionano anche contro le varianti che stanno circolando'. La confe… - EnricoTurcato : Io spero che in estate qualcuno intervenga per una modifica sostanziale. Il rigore è una cosa seria. Non si possono… - myrtamerlino : Oltre 150 segnalazioni di molestie al raduno degli #Alpini a #Rimini. Nell'indifferenza generale che non smette mai… - Giuseppe_alari : Cari amici oggi per coloro che comprendono l'Americano. Il Re Awaken America Tour di Clay Clark è in arrivo al Caro… - Mcclane272 : RT @madforfree: MASCHERINE E TROLL ?? Giorni fa ho fatto un tweet su una lettera del Min.Salute in cui il Dir. Generale Rezza mette nero su… -