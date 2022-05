Il Fatto: come ci è finito un chiosco di panini dei Tredicine agli Internazionali di Tennis? (Di domenica 15 maggio 2022) I carabinieri dei Nas ieri hanno elevato diverse multe agli Internazionali di Tennis di Roma, al Foro Italico. TRa gli esercizi sanzionati anche un chiosco di panini dei Tredicine, nota famiglia abruzzese che da anni controlla il mercato delle bancarelle romane, tra bibite, panini e oggetti vari con guai giudiziari alle spalle per “il racket delle bancarelle“. Lo racconta il Fatto Quotidiano. “come ci è finito un chiosco di panini dei Tredicine nello spazio che ospita gli Internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma? Lo stand gestito da una persona legata alla nota famiglia di origini abruzzesi – “leader ”nella Capitale nel settore ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) I carabinieri dei Nas ieri hanno elevato diverse multedidi Roma, al Foro Italico. TRa gli esercizi sanzionati anche undidei, nota famiglia abruzzese che da anni controlla il mercato delle bancarelle romane, tra bibite,e oggetti vari con guai giudiziari alle spalle per “il racket delle bancarelle“. Lo racconta ilQuotidiano. “ci èundideinello spazio che ospita glidial Foro Italico di Roma? Lo stand gestito da una persona legata alla nota famiglia di origini abruzzesi – “leader ”nella Capitale nel settore ...

